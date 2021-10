JLo mostra-nos quais são os botins da estação (e como usá-los)

A cantora está no centro das atenções desde os anos 90 e mesmo podemos dizer que Jennifer Lopez é um ícone que há décadas influecia o nosso guarda-roupa. Há também a sua voz inconfundível e, claro, os romances que lhe conhecemos ao longo dos anos, que são sempre mediáticos (como é agora o caso do reatar da relação com Ben Affleck).

Botins Jaylah, €75

Esta estação não é exceção e JLo volta a fazer uma aposta de estilo certeira com estes botins perfeito para todas as ocasiões e que estão entre o clássico e o arrojado. Ao estilo militar e com atilhos, em verde seco e com saltos altos, o modelo é da marca canadiana DSW, tal como a cantora mostra numa fotografia publicada no Instagram, a sair de um carro. O modelo Jaylah faz parte de uma coleção que a cadeia de calçado dedicou à cantora.