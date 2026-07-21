De Kelly Bailey a Anne Hathaway: os looks de grávida mais cool para enfrentar o calor
19 mulheres provam que a barriga é o melhor acessório do verão.
Há muito tempo que a gravidez deixou de se esconder por baixo de roupa larga e sem forma, com o rótulo de "roupa de maternidade". Tentar sentir-se (e vestir-se) bem durante a gravidez pode ser um mais complicado, mas é também uma oportunidade para expandir e re-inventar o seu guarda roupa. Barrigas à mostra, conjuntos coordenados, vestidos justos: as barrigas estão a ser vistas pelas novas gerações como 'acessórios' que devem ser mostrados e valorizados e estas mulheres são a prova de que o estilo não tira licença de maternidade.
Há looks (e grávidas) que somos incapazes de esquecer. Estas super mulheres provam que uma gravidez não limita um guarda-roupa - pelo contrário, traz-nos alguns dos melhores outfits que vimos nos últimos tempos.
Dentro do guarda-roupa de Lux. O figurino de Rosalía pelas mãos de Jonathan Anderson
Para a segunda etapa da digressão, desta vez em solo norte-americano, a cantora veste alta-costura pela mão da Dior.
Alerta girlies: a Latitid acaba de abrir uma nova loja em Lisboa (e queremos todos os biquínis)
A primeira morada de rua da Latitid foi pensada como uma experiência sensorial, onde arquitetura, design e moda se encontram. Depois de 13 anos a desenhar peças inspiradas pelo universo atlântico, a marca portuguesa de swimwear cria um espaço próprio que traduz, em cada detalhe, o seu ADN.
Os acessórios que vão dominar o verão? Têm conchas, pérolas e um toque de mar
Há tendências que regressam todos os anos, mas reinventam-se a cada estação. Neste verão, o mar volta a inspirar a moda através de acessórios que evocam dias de praia, pores do sol e férias sem pressa. A Bijou Brigitte apresenta duas novas coleções que transformam conchas, estrelas-do-mar, lagostas e motivos solares em peças pensadas para dar personalidade a qualquer look.