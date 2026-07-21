De Kelly Bailey a Anne Hathaway: os looks de grávida mais cool para enfrentar o calor

Há muito tempo que a gravidez deixou de se esconder por baixo de roupa larga e sem forma, com o rótulo de "roupa de maternidade". Tentar sentir-se (e vestir-se) bem durante a gravidez pode ser um mais complicado, mas é também uma oportunidade para expandir e re-inventar o seu guarda roupa. Barrigas à mostra, conjuntos coordenados, vestidos justos: as barrigas estão a ser vistas pelas novas gerações como 'acessórios' que devem ser mostrados e valorizados e estas mulheres são a prova de que o estilo não tira licença de maternidade.

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Há looks (e grávidas) que somos incapazes de esquecer. Estas super mulheres provam que uma gravidez não limita um guarda-roupa - pelo contrário, traz-nos alguns dos melhores outfits que vimos nos últimos tempos.