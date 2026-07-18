Histórias de Amor Moderno: "A tensão entre nós era difícil de dissipar. Sem válvula de escape, sem sexo, carregados de contas para pagar"

Vocês não me conhecem. Se me veem sentado numa esplanada do centro de cidade, com a barba grisalha, o cabelo branco, ralo e por pentear desde 2020, uma camisa colorida aberta até ao umbigo, um brinco dourado e reluzente na orelha esquerda, de mão dada com uma mulher 20 anos mais nova do que eu, gira, bonita, bem vestida, cuidada, aposto que o primeiro pensamento que vos assoma à mente é: sugar daddy. Olham em redor em busca de um Ferrari mal estacionado, de um Patek Philippe no meu pulso de velho bronzeado, de um qualquer sinal exterior de riqueza e displicência capaz de explicar aquele cenário. Mas enganam-se. Isto é mesmo amor. E se alguém precisa de ajuda com as contas sou eu - e a Sara tem sido imensamente generosa comigo. Chamem-me sortudo.

A minha vida não foi sempre assim, dedicada ao deleite e ao supremo luxo de viver um dia de cada vez. Aliás, a minha vida foi bastante o oposto de ser assim até há não muito tempo. Aos 45 anos, arrastava o mundo às costas: tinha uma família, uma mulher, um trabalho, nenhum sonho. Eu e a minha mulher éramos profundamente infelizes um com o outro. Já o éramos há mais de dez anos. Quando o nosso filho mais novo nasceu, os escombros do nosso amor eram um terreno miserável de abandono e solidão. Mantínhamo-nos unidos porque não sabíamos ao certo o que fazer com o desespero.

Felizmente, apesar do desencanto, não entrámos profundamente pelo caminho fácil do ódio. Mantivemos a sanidade, permanecemos compreensivos, tanto quanto possível. Desligados, sim, mas funcionais. Só que a tensão entre nós era difícil de dissipar. Sem válvula de escape, sem sexo durante meses, quiçá anos a fio, e carregados de responsabilidades, contas para pagar, três filhos para educar, as discussões aconteciam praticamente por geração espontânea. A existência do outro era motivo bastante para incendiar uma irritação.

Até que um dia, sem aviso prévio, durante um desentendimento banal, menor, insignificante - “Beatriz, já deixaste cozer demasiado o linguine” -, a minha mulher olhou para mim e disse “olha, para mim chega”, pegou na carteira, no telefone e nas chaves de casa, bateu com a porta e desceu as escadas do prédio a correr, como se fugisse. Os miúdos estavam espalhados pela casa, o mais velho a ouvir música no quarto e provavelmente a fumar; a do meio estava à secretária a ler e a escrever qualquer coisa, enquanto trocava mensagens com os amigos; o mais novo estava diante da televisão, a ver pela milionésima vez o filme preferido em DVD. E eu não soube o que fazer.

Liguei para a minha sogra. Expliquei-lhe o que acabara de acontecer. “Espera, Lourenço, parece-me que alguém está a entrar em casa, talvez seja a Beatriz.” Era ela. Disse à mãe que não queria falar, mas que vinha para ficar - “até arranjar uma casa para mim”.

Foi assim que nos separámos, eu e a Beatriz. Sem gritos nem ameaças, apenas uma decisão assertiva, convicta e inabalável, como uma sentença: isto acabou, aqui e agora. Nos momentos que se seguiram, o mais difícil foi contar aos meus filhos o que acontecera, sem fazer com que a mãe parecesse um monstro frio - que não é, de todo; é uma pessoa que me é muito querida, que, de certo modo, ainda amo, com carinho, com cuidado, com interesse, como se ama um amigo de infância, ou talvez um irmão de quem nos afastamos com o tempo.

A Beatriz atingira o seu limite. E eu também, só que eu não tive a mesma coragem e determinação que ela teve. Fiquei sossegado, à espera que a vida se resolvesse, em vez de pegar eu mesmo na vida para a resolver. Mas quantas vezes podemos mudar de vida? E será que algum dia conseguimos resolvê-la? Estas questões, nem eu as levantava. Dócil, aceitei o meu fado sem questionar. A vida era assim mesmo, e havia que seguir em frente, ganhar dinheiro, pagar as contas, levar os miúdos à escola.

Aquele bater com a porta foi, durante algum tempo, um som traumático. Hoje, soa-me libertador. É o som da mudança. É o som do progresso. O som daquela porta a fechar-se é o som de uma porta que se abriu. Hoje em dia, os nossos filhos dividem-se entre as casas de um e do outro, sem dramas nem escalas, consoante o desejo e a conveniência de cada um de nós, filhos incluídos neste alinhamento de vontades.

Até que idade podemos mudar de vida? Até que ponto da existência nos é dada autorização para tentar de novo, recomeçar, admitir que não era exatamente aquilo que queríamos? Decerto, não há resposta para estas perguntas tontas, divagações inconsequentes. O que importa reter é que eu, a caminho dos 50, numa idade em que muitos se arrumam no canto e se entregam à função de ser avô, consumindo da vida a satisfação pontual de ter pequenas surpresas nos intervalos de rotinas instaladas há tanto tempo que criaram raízes.

Depois da saída da Beatriz, segui em frente. Primeiro, a medo, fui reatando laços com pessoas de quem me afastara por causa da vida de família. Pelo meio, conheci a Laura. Podia ter sido amor, mas a minha mudança não foi grande o suficiente para contemplar a loucura e a vertigem como elementos desejáveis na minha vida. Num percurso feito de excessos, de exuberância, de inconsciência e de auto-destruição, foram muitos os solavancos, as curvas apertadas e as travagens a fundo. Ao fim de algum tempo, percebi que seria errado insistir na relação.

E quando me desprendi, deparei-me com a Sara. Mora no mesmo bairro que eu. Diz que já tinha reparado em mim, quando tinha um ar mais velho e infeliz. Ela diz abertamente “mais miserável”. Começámos a conversar quase por acidente. Temos amigos em comum, lembrava-me dela porque a vi algures, não sei onde, não sei quando. Achei-a simpática, achou-me adorável, ou vice-versa, pouco importa.

Certa tarde, demos por nós aos beijos no jardim, sem que nada o fizesse prever. Num intervalo de lucidez, parei, afastei-me um pouco, olhei-a nos olhos e disse, num inglês que me saiu sem preparação nem aviso, why not? E ela riu-se muito mais do que eu podia esperar. Acho que nos apaixonámos nesse momento.

Aceitar o que a vida dá, desfrutar, deixar fluir - não temer, não questionar demasiado, não hesitar sem razão. Foi o que aprendi ao longo da minha história, foi o que a vida - acho eu - tentou ensinar-me. E é isso que partilho convosco.