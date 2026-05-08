Como fazer uma coleção que se esgote em menos de 24 horas?

Um dia depois do lançamento, quase metade da coleção estava esgotada. Falamos, claro, da colaboração entre Stella McCartney e H&M - a segunda entre ambas, mais de duas décadas depois da primeira, lançada em 2005. Em 2026, a designer britânica regressa à marca sueca com uma coleção de womenswear que cruza o desejo imediato do mass market com um discurso cada vez mais incontornável: o da sustentabilidade. Mas o que faz, afinal, com que uma coleção se torne irresistível? O que transforma uma peça num objeto de desejo coletivo, capaz de desencadear filas, alarmes marcados no telemóvel e carrinhos de compras abandonados por segundos a mais?

A resposta talvez esteja menos na urgência e mais na precisão. Nunca se consumiu tanto, como também nunca se comprou com tanta consciência, ou pelo menos com tanta vontade de justificar a compra. Em 2026, os consumidores não estão necessariamente a cortar como cortavam em anos anteriores; estão, isso sim, mais criteriosos. Procuram qualidade, durabilidade, versatilidade e, sobretudo, uma razão para acreditar que aquela compra tem mais valor do que uma tendência passageira.

STELLA MCCARTNEY X H&M Foto: H&M

É aqui que a colaboração entre Stella McCartney e H&M encontra o ponto de tensão mais interessante. Por um lado, existe o apelo democrático da fórmula: uma peça com assinatura de designer, acessível a um público que, muitas vezes, vê o luxo como um território aspiracional, quase inalcançável. Por outro, existe a promessa de transparência - uma palavra repetida até à exaustão na moda, mas que aqui surge materializada nas etiquetas oversized da H&M, feitas de papel reciclado, em que se detalha a composição de cada peça, a origem das fibras e os processos envolvidos. A coleção foi construída a partir de materiais reciclados, certificados e alternativas a fibras convencionais. Entre os exemplos divulgados pela marca estão algodão orgânico certificado, lã certificada pelo Responsible Wool Standard, metais reciclados, contas de vidro feitas em parte com vidro reciclado e até materiais derivados de fontes alternativas, como óleo vegetal reciclado e resíduos agrícolas. Não é apenas uma questão de estética: é uma tentativa de tornar visível aquilo que normalmente fica escondido na cadeia de produção.

Essa poderá ser uma das chaves para criar uma coleção que se esgota em poucas horas: não vender só a roupa, mas vender contexto. A peça deixa de ser só um blazer, uma T-shirt ou um vestido. Passa a carregar uma narrativa - de arquivo, de sustentabilidade, de acesso, de desejo. E, na moda, poucas coisas são tão poderosas como uma história bem contada.

Stella McCartney x H&M Foto: H&M

A outra razão é, claro, a própria Stella McCartney. A designer desenhou esta colaboração quase como um inventário dos seus anos à frente da marca homónima, revisitando códigos que fazem parte do seu ADN: alfaiataria relaxada, feminilidade moderna, silhuetas fluidas, peças com humor, sensualidade e pragmatismo. Há referências ao seu arquivo, reinterpretações de peças-chave e sinais reconhecíveis do seu universo

Como sempre, um lançamento desta dimensão pede celebração. E a H&M celebrou-o com eventos em várias cidades. A Máxima viajou até Madrid para assistir a um deles. No Gilda Club, a noite começou como um jantar intimista. A coleção ainda não tinha chegado às lojas, mas já circulava pela sala, vestida por convidadas que, entre brindes e conversas, transformavam as peças em desejo real. No piso superior, o espaço foi convertido num universo McCartney: uma mesa corrida prateada ocupava grande parte da sala, refletindo luz, copos, tecidos e antecipação.

Stella McCartney x H&M Foto: H&M

Assim que a refeição terminou, as peças desapareceram da mesa. As portas para o piso inferior abriram-se. Estava oficialmente inaugurado o Stella Club, a última peça da fórmula: uma coleção esgota quando deixa de parecer apenas uma compra e passa a parecer uma oportunidade. Uma oportunidade de aceder a um nome, a uma história, a um arquivo, a uma ideia de futuro. No caso de Stella McCartney x H&M, o segredo parece estar precisamente aí: unir desejo e consciência, nostalgia e novidade, luxo e acessibilidade - e fazê-lo com a velocidade perfeita para que, em menos de 24 horas, metade do mundo já esteja a perguntar, ainda haverá o meu tamanho?