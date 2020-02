Está na hora de aderir a tendência do decote no inverno

É quase inevitável fugir à malha de inverno, mas porque não dar um toque de sensualidade ao look? Depois de abraçarmos o conforto dos vestidos-camisola na meia-estação, as peças para o outono-inverno dão enfoque ao decote – seja em forma de coração ou com recorte estilo gargantilha – bem cortado. De Diane Kruger a Selena Gomez, incluindo as modelos Rosie Huntington-Whiteley e Lily Aldridge, o inverno pode ser sexy com um twist.