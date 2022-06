Como as noivas estão a trocar os decotes pela "gola de cisne"

Os vestidos de noiva já "subiram", já alongaram, já ganharam rendas, bordados, e até mudaram de cor. Mas agora há uma nova tendência a somar a este universo de casamento, que são as golas de cisne. Seja com tecidos leves, mais abertas, inacabadas ou transparentes, as golas são símbolo de classe e opoem-se aos decotes.



Entre as designers e costureiras portugueses, Iza Van tem desenhado modelos com este detalhe, tanto nos casacos como nos vestidos. Além fronteiras, esta parece ser uma tendência vencedora entre as espanholas, com ateliers como Costarellos ou Teresa Baena a produzir estes modelos com a gola de cisne em mente. Veja as imagens.

