/

De Alexandria Ocasio-Cortez a Billie Eilish. Os melhores looks da Met Gala 2021

Além das habituais extravagâncias, e sob o tema 'In America: a Lexicon of Fashion', a edição deste ano também foi marcada por celebridades que quiseram passar mensagens de ativismo. Todos os looks de passadeira vermelha para ver aqui.