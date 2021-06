Como a Dior reinventou a deusa grega da modernidade

Partenon,

Foto: Dior Cruise 2022 1 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 2 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 3 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 4 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 5 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 6 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 7 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 8 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 9 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 10 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 11 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 12 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 13 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 14 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 15 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 16 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 17 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 18 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 19 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 20 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 21 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 22 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 23 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 24 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 25 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 26 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 27 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 28 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 29 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 30 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 31 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 32 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 33 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 34 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 35 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 36 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 37 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 38 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 39 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 40 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 41 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 42 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 43 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 44 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 45 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 46 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 47 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 48 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 49 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 50 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 51 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 52 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 53 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 54 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 55 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 56 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 57 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 58 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 59 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 60 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 61 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 62 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 63 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 64 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 65 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 66 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 67 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 68 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 69 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 70 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 71 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 72 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 73 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 74 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 75 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 76 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 77 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 78 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 79 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 80 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 81 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 82 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 83 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 84 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 85 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 86 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 87 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 88 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 89 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 90 de 91 Foto: Dior Cruise 2022 91 de 91

escolheu Atenas - símbolo da evolução da civilização ocidental e das artes europeias - para apresentar as propostas. No coração da cidade, mais precisamente no icónico estádio Panathenaic, Maria Grazia Chiuri revelou uma coleção inspirada neste destino grego, repleta de referências a personalidades e imagens cheias de História, desde as obras do surrealista Giorgio De Chirico às do galerista e colecionador Alexandre Iolas, sem esquecer as influências gerais da escultura helénica da Grécia Antiga. O ponto de partida foi uma série de fotografias de uma coleção de alta costura detiradas perto do temploem 1951.As propostas da Cruise 2022 distingue-se pela aposta em silhuetas volumosas, com estampados originais criados pelo artista Pietro Ruffo, e com um toque de cor (azul, amarelo e rosa). Mas predominam os looks totais em branco, preto ou bege, num estilo que se quer desportivo e effortless, seja com plissados ou tecidos 'glitterizados'. Os fatos completos, em branco total, não só evocam o estilo da atriz, como marcam uma estética inspirada tanto pelo classicismo como pela liberdade. Uma aliança entre herança e modernidade que é "um manifesto sobre uma silhueta que mais do que nunca goza de liberdade de movimento, agindo sem constrangimentos", lê-se, no comunicado da marca.Veja as imagens.