The Maze FW19, a nova coleção da Uterqüe, viajou até Londres para um evento especial. Durante um dia, uma pequena galeria em Seven Dials, Covent Garden, transformou-se numa pop up store aberta ao público - numa clara piscadela de olho às londrinas que assim puderam ver in loco as criações da marca espanhola. Apesar dos já 90 pontos de venda espalhados pelo mundo (seis em Portugal, 32 em Espanha e os restantes em países como a Arábia Saudita, Emiratos Árabes, Jordânia, México, Rússia ou China, entre outros) a verdade é que a marca espanhola ainda não dispõe de loja física na capital britânica, servindo (também) assim o evento como uma espécie de barómetro comercial.





A carregar o vídeo ... A outra face da Uterqüe



Pelos dois pisos do espaço era possível olhar com detalhe algumas das peças desta nova coleção, integrada nas propostas de outono, mas também ver o vídeo que apresenta a coleção e consolida o conceito. The Maze recria o labirinto em que a cliente Uterqüe se move, segura, elegante e sofisticada. Criada a pensar numa mulher cosmopolita e sem idade, esta coleção cruza conforto com estilo de uma forma singular, criando um impacto potenciado pela profusão de detalhes (eles traduzem-se, por exemplo, através de aplicações de missangas, lantejoulas ou pedraria). Destaque ainda para aquele que é um dos statements da marca: a presença de materiais de qualidade (como a pele, a seda ou a caxemira), que ainda assim deixa espaço para a reinvenção dos tweeds e para o brilho dos acessórios (como os brincos XL).

Fotografada na casa museu do escultor Xavier Corberó, a poucos quilómetros de Barcelona, a campanha tira partido das arcadas que se estendem por mais de 4500 metros quadrados, funcionando como um labirinto de galerias mas também como a passarela perfeita, não fosse ela o símbolo das muitas possibilidades oferecidas à mulher contemporânea. Seja qual for o caminho, é certo que irá percorrê-lo com segurança. E muito estilo.