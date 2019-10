90’s fever! A moda a seus pés

Por Máxima, 13:14

Os anos 90 foram frutíferos em tendências, ícones e pessoas que tendemos a nunca esquecer. Naquela altura não havia influencers, havia celebridades. Não havia posts diários no Instagram, havia entrevistas de ano a ano com posters que colávamos na parede. Não havia giveaways, unboxings e inspirings: havia videoclipes, fotografias, e um mundo de peças que invejávamos copiar das celebridades que mais admirávamos. Para os millennials, saudosistas dos 90’s, as últimas estações têm feito as delícias. Nos últimos anos, a moda trouxe o revivalismo que nem sabíamos que queríamos. Há festas temáticas, nas quais da cabeça aos pés nos vestimos aos 30 como nos vestíamos aos 13. O dia a dia exige maior recato, mas há apontamentos que se encaixam na perfeição em todos os looks. As chunky shoes são o exemplo perfeito. Dos looks mais casuais aos mais produzidos, dão o toque de descontração que todas queremos, e a vibe 90’s que nos deixa logo mais felizes. 20 anos de chunky nas nossas vidas

Quando, há duas décadas, Britney Spears apareceu com umas ténis chunky da Skechers nos pés, o ímpeto Cinderela caiu em todas: mais do que querer, precisávamos de ter aqueles ténis descontraídos no nosso roupeiro. Precisávamos de ser, também nós, um bocadinho Britney Spears. Os anos passaram, mas há duas coisas que são certas: se ouvirmos uma música da Britney vamos cantá-la a plenos pulmões e se virmos umas sapatilhas chunky da Skechers vamos continuar a querê-las nos nossos pés.





Com 20 anos, cresceram connosco e tornaram-se cada vez mais versáteis, sem perder a essência. Como jovens adultas, ganham novas dimensões, sem nunca perderem a irreverência que as caracteriza. Para o 20º aniversário, a coleção D’lites surge em versão 3.0. Está na altura de fazer parte da elite do conforto e da elite do estilo!

A coleção D’lites faz tanto furor nos dias de hoje como os primeiros modelos de chunky shoes nos anos 90. São a herança da Skechers para os jovens de hoje e os jovens de ontem, adultos agora, que nem por isso dispensam o estilo único no calçado. Dão razão ao vaticínio de que "a moda é cíclica", mas de uma maneira cool e moderna, e provam que são adaptáveis a todos os estilos – dos mais revivalistas aos mais modernos.

Os D'Lites originais ainda saem à rua

As versões são muitas e giras, o que dificulta escolher um modelo. A Skechers complica-nos ainda mais a tarefa ao apelar ao coração das 90's kids. Os originais D'Lites, em dois modelos, fazem-nos recuar 20 anos sem termos de sair do modernismo de 2019. A idade até pode exigir mais cuidado na forma de vestir, mas nos pés ganhamos asas para continuar com a rebeldia que caracteriza a adolescência! Até porque crescer não significa perder a essência irreverente na hora de escolher o estilo.

Energia exclusiva

As novidades da Skechers não ficam por aqui. O modelo Energy foi o precursor desta febre das chunkys, back in the 90’s, e não poderia faltar à festa. O comeback deste modelo é feito numa coleção cápsula, de edição limitada e que nos faz recuar aos áureos tempos de adolescência, com o toque arrojado nos pés que faz qualquer look elevar-se. Literal e metaforicamente!

Os três modelos exclusivos apostam na silhueta original das Energy, em tons de branco e metálico, e resgatam o logo dos anos 90 da marca, bem como a tagline "It’s the S" da era Energy. Com tantos modelos de celebração, é difícil escolher que par se junta à festa! Uma coisa é certa: todas as 90 girls estão em êxtase por poderem, 20 anos depois, celebrar com uma marca que cresceu como o vinho do Porto – cada vez melhor! Não acredita? Espreite o instagram. E agora, todas em uníssono: Parabéns, Skechers!