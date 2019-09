HOT

Upcycling

A sustentabilidade promove processos que apelam à reutilização criativa de resíduos existentes em novos materiais. Praticar upcycling evita o desperdício, reduz energia, evita processos químicos e resulta em originalidade com valor ambiental. Um bom exemplo: o patchwork.

NOT

Downcycling

Ainda que o downcycling contribua para a preservação ambiental, compromete parte da integridade dos materiais. O resíduo não pode ser utilizado no processo produtivo que o gerou, mas sim em produtos secundários de menor qualidade, como é o caso do papel. Fazer compras conscientes é o caminho a adotar.



HOT

Cloche

O desejado retorno da elegância anuncia os chapéus cloche como acessório tendência da próxima estação. Associados aos loucos anos 20, referenciam o empoderamento feminino e o espírito aventureiro e confiante. Regressam mais urbanos do que nunca.

Fotografia: Karina Twiss/Madame Figaro

NOT

Capeline

As capelines vão guardar as suas belas e enormes abas no armário para passar o testemunho de elegância neste outono, deixando no ar a certeza de um regresso altivo e aplaudido no próximo verão.



HOT

Bonsaimania

As árvores em miniatura voltam a ser um must. Isso explica por que razão o bonsai se afirma como elemento decorativo do momento. Embora reclame atenção e cuidados muito específicos, prima pela durabilidade, beleza e tranquilidade.

NOT

Plantas artificiais

O lado prático destas plantas é que apenas precisam de ser limpas do pó. Mais acessíveis e com tempo de vida ilimitado, as plantas e flores artificiais, além de inodoras, são "perfeitas" demais e o efeito tranquilizante e saudável não existe.