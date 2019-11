Vestidos-camisola são a peça perfeita para a meia-estação

O clima mais frio exige boas malhas, o que nem sempre significa criatividade no guarda-roupa. Mas esta estação os designers foram especialmente originais. Aproveite as temperaturas intermédias, antes da chegada do inverno, e aposte numa das principais tendências da estação: o vestido sweater. Para além do conforto que os tecidos mais quentes proporcionam, aposte em acessórios mais ousados, como umas botas de cano alto, meias e collants statement e por quê não uns brincos XL?