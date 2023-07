Shopping. Os melhores looks para ir a casamentos

Foto: D.R

1 de 5 Top em cetim com franjas, €150, Mango Capsule. Saia em cetim, €99,95, Massimo Dutti Studio. Brincos cuff lacado a dourado com cristais, €135, Swarosvki. Carteira em tela com strass, €22,99, Sfera em El Corte Inglês. Sandálias em napa, €480, By Far.