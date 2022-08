Fazer a mala das férias é um quebra cabeças? 20 peças e truques essenciais para ir de viagem

Uma vez definido o destino e as atividades a fazer nas férias, sem esquecer a essencial consulta meteorológica, é tempo de fazer a mala, uma tarefa que pode-se tornar mais complexa do que o esperado, principalmente para as pessoas mais indecisas.

O ponto de partida é escolher a mala de viagem, em conformidade com o meio de deslocação. Aqui, reduzir a seleção de peças ao máximo facilitará o processo de escolha no local. Assim o tempo de lazer tenderá a parecer maior. Depois de excluídos os produtos de higiene - obrigatórios - que requerem sempre o seu espaço, recomenda-se fazer a divisão da roupa por looks.

Em primeiro lugar, o conjunto para usar na viagem: confortável e prático. Segue-se uma ida à praia ou piscina para refrescar e recuperar energias. Um jantar para terminar o dia pede um algo fresco e elegante. No dia que se segue, um passeio pela localidade para conhecer tradições, absorver paisagens locais e criar registos fotográficos para mais tarde recordar.

A escolha de peças conjugáveis entre si, permitirá criar mais looks caso seja necessário. Alguns acessórios para marcar a diferença, calçado que grita conforto, à exceção de uns saltos altos para uma saída noturna, se o tamanho da bagagem o permitir, um casaco para as noites frescas, e uns produtos de beleza e proteção, porque férias não são sinónimo de descuido, mas sim de cuidado pessoal.

Com o regresso à "realidade" à vista, e com uma mala reduzida a essenciais, só resta aproveitar até à última. E agendar a próxima viagem, claro!