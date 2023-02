Dia dos Namorados: presentes para todas as histórias de amor

Workshop de coroas de flores com Diana Bastos (dia 11 de Março), €70, na A Retrosaria Rosa Pomar

Auscultadores Beoplay H95 Lunar Red da coleção Chinese New Year 2023, €899, Bang & Olufsen.

Relógio One Love 2023, €125, One.

Caixas de metal exclusivas decoradas especialmente para o Dia dos Namorados com 10 brigadeiros, Milagros, €23, Brigadeirando.

Caixas Huggers, €680, Haas Brothers Chapter Two para L'Objet na Ding Dong.

Ténis Uno - Stand On Air, €90, Skechers.

Relógio New York Harbor Limited Edition, Oris (preço sob consulta).

Sabonete Soak Me Up, €25, KOBA.

Eau de toilette Sign Your Atttitude, €92,65, Mercedes Benz, exclusivo na Perfumes & Companhia.

Ténis Classics Slip On, €75, Vans.

Foto: D.R