É apresentadora de televisão, atriz e praticante regular de desporto, tal como podemos acompanhar na sua página de Instagram. Ana Rita Clara é adepta de um estilo de vida saudável, gosta de praia e ar livre e por isso juntou-se à marca brasileira Q’Onda para pensar uma coleção ideal para diferentes tipos de corpos.

"A parceria surgiu de uma vontade comum em criarmos uma coleção de verão, que fosse para além dos biquínis e fatos de banho e que respirasse os valores que eu defendo. Força, qualidade, otimismo, boas vibrações e vida saudável." São fatos de banho, biquínis, roupa e acessórios de praia, "mais de 17 mil peças lindas e adaptáveis a todos os tamanhos e a pensar em toda a família", explica a apresentadora. Até porque agora mais do que nunca é a moda que se deve adaptar aos consumidores. "Defendo que não existe perfeição e que cada um é um ser único e especial. E é nessa realidade que devemos viver. Lutando pelos nossos sonhos, pela nossa saúde e felicidade. E pelo nosso caminho."





Foto: D.R.

A coleção é também uma celebração da ligação de Ana Rita Clara ao Brasil e aposta em padrões vibrantes, inspirados na energia e criatividade brasileiras, feitos com alta tecnologia, fio de elastano com alta resistência e proteção contra os raios UV. É também um espelho das preocupações da apresentadora com um mundo de regresso ao básico e essencial. Esta evolução "é uma consequência natural para que as pessoas se consciencializem de que devem mudar os seus comportamentos. Pessoais, em relação aos outros, ao planeta, ao que consomem e como vivem", diz. "Já realizei essa transformação nos meus hábitos há muito tempo e sinto que estamos realmente num novo momento mundial, social e económico, onde a relação com a Natureza se torna fundamental." Ana Rita mantém por isso uma alimentação cuidada, equilibrada e saudável, para além de uma atitude lutadora e positiva perante a vida, explica.





Foto: D.R.

Fundada no Brasil há mais de três décadas, a Q’Onda está disponível no showroom da marca, em pleno Chiado, Lisboa, no site oficial da marca e na loja online do portal ARC, lançado em julho de 2019 por Ana Rita Clara. Os biquínis podem ser combinados com diferentes peças, a partir de €18.