A nova coleção da Ara tem todos os essenciais para o outono

A marca de calçado alemã apresenta as suas propostas para o outono/inverno, juntando mais uma vez o conforto à elegância. Uma coleção feita de modelos que acompanham as tendências, com cores quentes e apelativas, mas que não esquecem as inovações que melhoram o caminhar, tornando o calçado da Ara prático e elegante.

Modelo Fusion4 + Gore-Tex







O modelo Fusion4 está entre os destaques desta estação e é um dos best-sellers da marca. Para melhorar o conforto dos ténis e prepará-los para as condições do inverno, estes foram equipados com a "Gore-Tex", uma tecnologia respirável, conhecida pela impermeabilidade – tornando-os práticos e úteis durante o tempo chuvoso e frio.

Esta coleção oferece ainda várias opções que se adaptam ao dia-a-dia, desde calçado mais formal ao mais casual, sempre numa variada seleção de cores.