Zimmermann X Mytheresa: A colaboração mais apetecível do verão

A plataforma digital de vendas francesa Mytheresa aliou-se à marca australiana Zimmermann para lançar uma coleção cápsula versátil e pensada para todos os momentos de verão.

Nesta coleção exclusiva, a marca Zimmermann mantem-se fiel à sua estética apresentando peças com as suas silhuetas icónicas onde tudo gira em torno do seu famoso tom azul, ao qual a marca apelida de "cornflower blue". Uma coleção onde os tons nude e rosa são combinados com o padrão animal e o célebre estampado colorido paisley (caxemira padronizado). Esta coleção cápsula é constituída por 24 peças, onde se incluem vestidos de renda, blusas com mangas peculiares, calções de linho, e ainda roupa de banho e acessórios coloridos.

A coleção promete um visual de verão adequado a qualquer ocasião, quer seja uma cerimónia mais formal ou um passeio pelo campo, e foi pensada com um romantismo que só a Zimmermann sabe criar.

"Fomos inspirados pelos pensamentos de um verão idílico - uma visão do que queremos sentir nas nossas férias - nada mais. Eu adoro a mistura de paisleys e padrão animal, é a combinação do lado mais feminino com um lado com mais atitude" explicou Nicky Zimmermann, diretora criativa e cofundadora da marca australiana.

Fotografado em Baviera, na Alemanha, por Patrick Houi, o editorial foi pensado por Julian Paul, diretor criativo global da Mytheresa, e contou com a modelo Eliza Kallmann.

A coleção cápsula exclusiva será lançada globalmente no site oficial da marca Mytheresa. A partir do dia 20 de maio de 2020, poderá ter acesso a peças cujos preços variam entre 85€ e 1.285€. Para mais informações consulte aqui.