12 peças numa das cores do ano: o azul profundo

Nunca a cor do ano foi tão adorada por todos, nos tempos 'sombrios' em que vivemos. Pelo menos aquela que a PPG Dyrup elegeu como a sua cor: um azul da cor do céu e da água, que nos transporta para um ambiente sereno e apaziguador. É o azul profundo Bleu Seram. A cor escolhida pelos designers e especialistas de cor da PPG é o elemento central para todas as inspirações de ambientes para o ano de 2020.

O azul, um tom ligado à criatividade, à serenidade e à estimulação do pensamento, é uma cor fria que apresenta uma possibilidade infinita de combinações. Por um lado, ajuda a destacar cores quentes como a terracota ou os laranjas, por outro, combina na perfeição com branco, cinza e madeiras. Outros azuis são também uma combinação a explorar, com o degradé, um exemplo sofisticado de utilização da cor.





Esta inspiração pode ser encontrada e testada nas várias ferramentas que a marca de cor Chromatic oferece. A jornada inicia-se nas redes sociais, passa pelo site onde pode também utilizar o simulador de cor e ver como fica na sua divisão, tanto no caso do Bleu Seram, como no caso de qualquer outra das 1170 cores disponíveis. Para já, percorra a galeria e inspire-se nas peças de vestuário que fazem um match perfeito com este tom.