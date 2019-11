O desfile estava marcado para as 19h00 mas houve um compasso de espera de mais de meia hora até ao seu início. Não se entenda, com isto, que terá havido lugar para tédio, impaciência ou alheamento. Aliás, foi precisamente o contrário. À medida que as primeiras filas iam ficando cada vez mais compostas e a sala mais animada, as bailarinas de serviço, devidamente vestidas com lingerie branca Intimissimi, encarregavam-se de entreter os convidados com movimentos ondulantes e sensuais, a combinar com a mood que se instalava. Imprensa e convidados – entre eles, várias influencers internacionais – registavam o momento nos seus smartphones, numa atenção pontualmente interrompida pela chegada de uma ou outra estrela mais cintilante. O primeiro momento de frisson aconteceu com a entrada da italiana Chiara Ferragni, acompanhada pelo marido, Fedez. Minutos depois surgia a sempre deslumbrante Irina Shayk e, por fim, a atriz norte-americana Sarah Jessica Parker –estavam assim reunidas, e bem alinhadas na primeira fila, três das mais mediáticas embaixadoras da marca. Uma sucessão de flashes depois, Sandro Veronesi, o presidente do Grupo Calzedonia, dava as boas-vindas e oficializava o início do desfile.





Sharam Diniz White party: Celebridades

Numa atmosfera acolhedora, potenciada pelo branco da passerelle e iluminada pelos lustres estrategicamente colocados, dois atletas juntavam-se às bailarinas para uma série de acrobacias que antecederam a entrada das modelos e divertiram o público. Depois, foi a vez de todas as atenções caírem sobre as peças que formam o portfólio alargado de uma marca que não mostra sinais de cansaço.

Cada vez mais omnipresente – o crescimento da marca é fácil de constatar até para os mais distraídos – a Intimissimi está presente em 40 países espalhados pelo mundo, tendo recentemente conquistado novos mercados, como o norte-americano, o brasileiro, o chinês e o japonês - aliás, a presença de asiáticas naquele que é o grande evento da temporada para a marca comprova esse mesmo interesse.

Fundada em 1996, a Intimissimi não só cresceu exponencialmente como consolidou a sua identidade e alargou consideravelmente a sua oferta, chegando hoje a todo o tipo de mulheres e de corpos. Na coleção outono-inverno destacam-se os soutiens triangulares e os slips em renda francesa, mas também os bodies em renda, os sedutores modelos balconette, os soutiens faixa e os soutiens top em pele. As mulheres adeptas de estampados podem optar entre os padrões animal e clássicos intemporais, como o xadrez ou as bolinhas. E porque a ideia é criar peças que se colem a nós como uma segunda pele, a oferta só fica completa com a coleção de pijamas e roupa de dormir. Uma gama completa para que a sedução do white cabaret comece bem cedo e se prolongue noite dentro.