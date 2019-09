A pensar nas necessidades das mulheres reais, a marca confiou na atriz para protagonizar um tutorial dançado que mostra quais os quatro passos essenciais para encontrar o soutien ideal. A ideia é explicar exactamente como ajustar as alças do soutien, apertá-lo atrás das costas, colocar corretamente o peito na copa, e por último, fazer o Bra Twist.

Através desta abordagem divertida, a Intimissimi pretende reforçar a importância de conseguir um ajuste perfeito. Sarah Jessica Parker, ícone de estilo, veste a pele de coreógrafa deste movimento. A atriz apresenta-nos diferentes mulheres que dançam o ritual do Bra Twist com as novidades da estação: o último soutien da linha Vera (destinado a mulheres com o peito maior, que necessitem de mais suporte), o novo super push-up em seda e um soutien triangular em algodão e renda. A marca pretende criar peças para todas as formas e feitios da mulher atual, com coleções que incluem 40 tipos de soutiens que oferecem suporte e movimento sem descurar a elegância.





Como vestir um soutien segundo Sarah Jessica Parker

As clientes da marca poderão também ter acesso a um QR code (através das redes sociais e das lojas), que lhes permitirá interagir com o avatar de Sarah Jessica Parker e encontrar o soutien perfeito, tirar uma selfie com a mesma, dançar e muito mais.