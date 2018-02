É portuguesa, nasceu da amizade entre três amigas e aposta em dois dos melhores aliados das mulheres no que respeita à roupa: as lantejoulas e o glitter, dois materiais que se alinham a um espírito sporty, a génese da Undecided Club. As fundadoras, Ana Roque, Inês Almeida e Carina Sá, falaram em exclusivo com a Máxima sobre o projeto que já está a dar que falar entre as mais jovens marcas de vestuário portuguesas.

Como surgiu a ideia de criar a Undecided Club?

A Undecided Club começou com um brainstorming entre amigas, enquanto falávamos do futuro e sonhos profissionais. Estávamos a acabar a etapa de estudantes e precisávamos de finalmente pôr em prática aquilo que pretendíamos e gostávamos de fazer. Em conversa, cruzámos os sonhos de cada uma, aquilo em que cada uma era melhor, e percebemos que tínhamos bastantes pontos em comum. Daí surgiu a Undecided Club, não apenas como uma marca de vestuário mas também como um coletivo artístico, maioritariamente dedicado ao design. Com este foco nas áreas de que gostávamos, e com o objetivo de promover ideais em que acreditamos, criámos esta marca em conjunto, de uma forma que pudesse ser sustentável e conseguisse ser o nosso foco profissional.

Como nasceu o nome da marca?

O nome da marca nasceu ao fim de muitas, muitas, e mesmo muitas tentativas. Somos bastante indecisas e queríamos transmitir muito apenas num só nome. O facto de sermos todas sempre indecisas reflete um pouco a imagem da marca, com um mix de ideais, um mix de cores-padrão ou artes diferentes. Ao fim de várias tentativas de decisão, concluímos que o Undecided seria mesmo o nome mais apropriado e juntámos o Club para aproximar a ideia de um coletivo artístico, onde vários podem fazer parte. É um grupo e não uma marca singular ou individualista.

De que forma são produzidas as peças?

As nossas peças são produzidas manualmente e o processo de produção começa desde a criação do conceito, que vai determinar o processo de criação da peça. As ilustrações são desenhadas e da autoria da Undecided Club (tanto os padrões como as ilustrações e lantejoulas). As ilustrações em lantejoulas são feitas através de uma técnica antiga e completamente manual, onde as lantejoulas são cosidas uma a uma.

Qual é a inspiração para cada coleção?

Na Undecided Club apresentamos peças e não coleções. Sendo um coletivo artístico, as nossas peças são encaradas como uma espécie de obra de arte, onde não existe uma produção em massa e por isso todas as peças fazem parte de uma edição limitada. Vamos criando novas peças como forma de expressão e podemos ter várias peças com um tema semelhante, o que as torna visualmente coerentes também pelo uso de técnicas artesanais em quase todas. Quando uma peça atinge o limite de produção é retirada da coleção. A Undecided Club tem por isso uma única coleção com várias peças.

Como se chama a coleção atual e em que se basearam para a pensar e criar?

Cada peça tem um pensamento e um processo criativo diferente. Neste momento, estamos a trabalhar em novas peças com um tema que ainda não apresentamos. Com o objetivo de poder chegar até todos, vamos apresentar uma linha mais acessível e com novas e únicas ilustrações.

Os padrões garridos e sobretudo o glitter são duas tendências muito presentes em todas as peças. Porquê este género de cores e materiais?

Estas cores fortes e materiais fazem parte da nossa forma de expressão e um gosto que todas temos em comum. As criações Undecided Club são feitas a pensar num outsider que se gosta de destacar no meio da multidão e, por isso, criamos peças expressivas que consigam ter destaque por si só com cor, textura e padrões. Este mix de várias características mais extravagantes tenta criar peças que se destaquem sozinhas e possam fazer a diferença. São peças que podem ter várias interpretações diferentes em cada olhar e sejam algo diferente da maioria das peças de vestuário produzidas pelas marcas focadas numa produção em massa.

Onde é que é possível adquirir as peças da marca?

As nossas peças estão disponíveis na loja online www.undecidedclub.com e podem contactar-nos pelas redes sociais @undecidedclub. Para já, estamos também presentes na loja Shopping à la Carte, no MAR Shopping.