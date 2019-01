O designer libanês é perito em trabalhar a elegância feminina e a coleção couture para a próxima primavera/verão não foi exceção. Peças bordadas e pintadas à mão, silhuetas marcadas e cobertas com lantejoulas: a extravagância e a subtileza foram a combinação perfeita. Inspirado pelo tema "vida marinha", os folhos assimétricos dos vestidos ondulavam à passagem de cada modelo e os brilhantes reluzentes encantaram quem assistia na primeira fila – e não só.

"Quero expressar o brilho e glamour das mulheres e enaltecer a sua elegância com as minhas criações", disse Elie Saab ao site da Vogue norte-americana antes do desfile. Ainda na presença da imprensa, o designer deu os retoques finais no vestido de noiva em tule com cristais bordados que fecharia a coleção, que descreveu como "um sonho de sereias luminosas a emergir das ondas e a passear pelo mar."

Veja na fotogaleria abaixo os looks desta coleção.