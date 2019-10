Uma história de amor de outono

Revelada em Madrid, na Taberna Los Gallos, a novíssima campanha da Cortefiel aposta em dois protagonistas românticos e unidos, para representar a ideia deste outono/inverno através da expressão espanhola "Tem algo especial" que traduz a ideia de autenticidade e exclusividade, valores intrínsecos à marca. Apontados como o Figo-Svedin, novo fenómeno publicitário, pela imprensa espanhola, o casal surge cúmplice e divertido nas imagens da campanha da Cortefiel. É a primeira campanha que fazem juntos em 20 anos.

Helene Svedin e Luís Figo têm três filhas, Martina, Daniela e Stella, que também já têm alguma relação com a moda através de algumas colaborações espontâneas. Durante a apresentação, e em conversa com a Máxima, Helene e Luís trocam brincadeiras sobre o estilo deste, que no início de carreira era bem diferente da atualidade. "Pelos valores da marca e pela história que tem, pela ligação que existe entre Portugal e Espanha, por ser uma marca histórica em Portugal, e pela qualidade, decidimos aceitar porque achámos que era algo bom para a nossa imagem", explicou Luís Figo, sobre o convite para esta parceria. "Nesta temporada apresentamos "algo especial" com uma campanha que define um sentimento que já todos tivemos em algum momento da vida", explica Marie Castellví, diretora geral da Cortefiel. "Pessoas, objetos, roupas,… gostamos deles por muitas razões e muitas vezes não sabemos o porquê, simplesmente têm esse "algo".

A coleção é idealizada para ser usada em qualquer ocasião, sobressaindo – para ela – nas peças versáteis como blazers, saias estampadas, camisolas de malha unicolor com pequenos apontamentos (como franjas ou golas altas) e fatos confortáveis e neutros – para eles. "As peças que mais gosto da nova coleção Cortefiel são os básicos e os blazers e os jeans para mim são um must have", revelou Helene, enquanto Luís ressalva a importância da campanha, a nível pessoal: "esta foi a primeira vez que a Helene e eu fizemos algo juntos e é algo que sempre recordarei."

A carregar o vídeo ... Uma história de amor de outono



Além das imagens de campanha, os vídeos da mesma são acompanhados por grafismos que mostram os principais designs da coleção para esta nova temporada, fotografados por Mario Sierra. Os looks de Helene e Luís já estão disponíveis em cortefiel.pt.