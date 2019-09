Moda As melhores imagens de Peter Lindbergh, o fotógrafo das supermodelos O ícone alemão, que morreu esta quarta, 4, deixou um dos mais impressionantes legados de imagens de moda: assinou editoriais e capas para revistas como a Vogue ou a Vanity Fair, e trabalhou com marcas poderosas como o calendário Pirelli ou a Dior. Veja algumas das imagens que Lindbergh destacou no seu Instagram.