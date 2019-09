Icónico fotógrafo de moda Peter Lindbergh morreu aos 74 anos

Primeiro foi publicada uma fotografia em branco na sua conta do Instagram. A seguir, uma imagem a preto e branco – as suas preferidas – mostrando o estúdio do fotógrafo Peter Lindbergh (Polónia, 1944) e a anunciar o seu falecimento.

Descobriu a fotografia aos 30 anos. Deixou a sua marca ao ser capaz de registar a frescura, os rostos lavados e o ar natural. Fotografou as grandes modelos desde a década de 1980 até hoje. Foi responsável pelo mítico calendário Pirelli em 1996, em 2002 e em 2017.

Levou o seu estilo fotográfico para as câmaras de vídeo e documentou a bailarina Pina Bausch (2001), Jeanne Moreau (Everywhere at Once, em 2008) e o ballet de Nova Iorque, em 2016. Em maio deste ano participou do documentário Peter Lindbergh - Women's Stories, do realizador Jean-Michel Vecchiet, através do qual partilhou a sua vida e a forma como trabalhava. O seu último ensaio foi ao lado da duquesa de Sussex, Meghan Markle, na edição de setembro da Vogue britânica.

Lindbergh deixa a sua mulher Petra Sedlaczek e os filhos Benjamin, Simon e Jeremy Lindbergh.