Trench coat, a escolha perfeita para dias de chuva

Há muito as semanas de moda deixaram de estar limitadas às passerelles. É precisamente fora delas, e cada vez mais, que o verdadeiro desfile acontece. Looks pensados e elaborados ao detalhe roubam as atenções e despertam curiosidade. Mas servem também de inspiração para dar uma nova vida aos clássicos. É caso das gabardinas, que se reinventam e saltam dos armários mais convencionais para servir a mudança da estação e os dias de chuva que se avizinham.

Para todos os estilos e ocasiões, numa versão mais formal ou festiva, com adornos ou minimalistas, revelam-se essenciais este outono e em todas as estações. Siga a tendência.