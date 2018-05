Cada vez mais inovadora nos materiais, a Oysho aposta nos orgânicos como nunca, nas próximas coleções, quer de verão quer já de outono. Na coleção de beachwear para o verão de 2018, a Oysho foi buscar inspiração à savana africana: as texturas inovadoras, os tecidos leves (como o linho) e os estampados coloridos são as tendências. A inspiração étnica está bem presente nas peças com volume e pormenores de botões ou cintos, que desenham a silhueta feminina em túnicas, blusas, vestidos e macacões compridos. A reinterpretação do look safari é composta por uma ampla variedade de cores quentes, entre as quais se destacam os tons terra, beges, grenás e o preto que, por sua vez, combinam com estampados vivos, ao quais completam a paleta desta coleção.