Steven Meisel fotografa campanha outono-inverno 2019 da Zara

O icónico fotógrafo norte-americano Steven Meisel foi o responsável pelas imagens da nova campanha da Zara mulher. A realização dos filmes das campanhas, tanto para mulher, quanto para homem e criança, foi feita pelo francês Fabien Baron.

Campanha Zara mulher outono-inverno 2019/20

A modelo sul-sudanesa Adut Akech personifica a mulher da nova estação, como uma figura feminina confiante e poderosa, segura de si e cheia de caráter. Para o outono-inverno 2019/20, a sofisticação e a acessibilidade andam de mãos dadas e são os pormenores que fazem a diferença. Os casacos e o tailoring mostram forros estampados visíveis. Saias e vestidos dispõe-se em diversas camadas, com detalhes em pele. Também os casacos apresentam detalhes, desta vez nas silhuetas e os vestidos de noite usam-se com acessórios retro.

Campanha Zara homem outono-inverno 2019/20



Campanha Zara homem outono-inverno 2019/20

Campanha Zara criança outono-inverno 2019/20



Campanha Zara criança outono-inverno 2019/20

Por sua vez, as campanhas de homem e criança foram fotografadas porrespetivamente. Os homens querem-se com muita atitude, uns verdadeiros românticos do rock. O perfil? Clean e gráfico. Ae o estilo britânico servem de inspiração. Aqui e ali também se observam detalhes inspirados noe o calçado e acessórios revelam pormenoresJá para o editorial infantil, as crianças encontram-se num ambiente campestre. Na época do, apresentam-se looks colegiais dos anos 1970 em que prevalecem, peças de. Misturam-se tanto materiais como cores numa ode à próxima estação.