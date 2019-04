Royal Ascot 2019: macacões já são permitidos

Uma das principais corridas de cavalo do Reino Unido, a Royal Ascot, será realizada entre os dias 18 e 22 de junho de 2019. Este ano, o restrito dress code para as senhoras presentes ficou mais inclusivo e já permite que as mulheres possam adotar o jumpsuit. Muito moderno para os parâmetros do evento. Contudo sem exageros, pois o comprimento limite para o macacão ainda deve respeitar o das demais roupas, o que significa ir até o tornozelo. As alças finas e ombros à mostra ainda não são permitidos.

Independentemente da escolha da roupa, os chapéus devem sim serem usados, sem restrição. Um acessório de cabelo que tenha dez centímetros ou mais de diâmetro, no entanto, pode ser considerado aceitável, de acordo com o Royal Enclosure Dress Code.