Ralph Lauren recria a noite nova-iorquina dos anos 1930

No coração da baixa de Manhattan, num antigo banco de Wall Street, ergueu-se o Ralph’s Club, cenário prefeito para apresentar as propostas de inverno da marca norte-americana. A ideia foi desafiar os convidados a viajar pelo passado e descobrir o ambiente noturno de Nova Iorque das primeiras décadas do século XX. Embora tenha aberto portas apenas durante a última noite de sábado, 7 de setembro, este clube privado trouxe para o presente o brilho e a elegância daquela época.

O espaço elegante e com inspiração Art déco reimagina uma cidade de outros tempos, num quadro digno de uma era dourada, em que os nova-iorquinos se vestiam para ver e ser vistos. Isto enquanto Janelle Monáe – que vestia um look inspirado nas cantoras de cabaret – dançou em cima das mesas, entornando champanhe aqui e ali e rebolando no chão.

Na passerelle improvisada, vimos uma atualização deste espírito de exuberância e festa, através da reinterpretação de várias silhuetas clássicas, entre elas a do smoking . "Sempre gostei da aparência de uma mulher de smoking, desde a minha primeira coleção feminina até agora", revelou Ralph Lauren em comunicado. Foi aliás, assim, numa variação do tradicional smoking, que Gigi Hadid abriu o desfile, passeando-se pelo clube ao som de Night and Day de Frank Sinatra e incorporando na perfeição a energia envolvente, antes de se dirigir ao bar e pedir um cocktail. Para além do preto e branco, vimos apontamentos em tons vibrantes como o vermelho, azul safira ou amarelo, em materiais como o cetim, veludo, caxemira e peles artificiais. Bordados, lantejoulas e cristais incrustados também chamaram a atenção. "A coleção de mulher de outono de 2019 celebra aquele estilo intemporal, mais relevante do que nunca, para a mulher moderna que é ao mesmo tempo, independente e glamorosamente contemporânea", acrescentou o designer.

Entre os convidados do desfile, estiveram nomes como Cate Blanchett, Lily Aldrige, Mandy Moore, Poppy Delevingne ou Talita Von Fursteberg.