Documentário sobre Ralph Lauren prestes a estrear na HBO

Trata-se do primeiro documentário biográfico sobre a figura ímpar e eterno ícone de moda que é Ralph Lauren (Nova Iorque, 1939). Com estreia marcada para 12 de novembro, em exclusivo na HBO, é realizado e produzido pela premiada Susan Lacy, cuja lista de documentários anteriores inclui Spielberg (2017) e Jane Fonda in Five Acts (2018), ambos presentes na mesma plataforma de streaming. Já o produtor executivo é Graydon Carter.

O documentário faz uma retrospetiva à sua fascinante vida e, claro, ao enorme contributo que teve para o mundo da moda, através do seu trabalho. O estilista norte-americano, que nasceu em 1939 em Bronx, Nova Iorque, revelará, sem filtros, como foi a sua infância, o seu casamento de cinco décadas e sobretudo, o longo caminho percorrido com o seu trabalho. Desde os primeiros anos da empresa, à sua atitude perante as críticas na indústria da moda, passando pela sua visão inovadora, que contribuiu para uma série de estreias na moda. O designer foi, por exemplo, um dos primeiros a expandir a sua marca para o campo da decoração ou a promover a diversidade, não só nas passerelles, como nas campanhas publicitárias.

Com uma notável carreira, são muitas as personalidades que estiveram presentes ao longo do seu desenvolvimento enquanto pessoa e profissional. Assim, neste documentário, é possível assistir a entrevistas únicas e íntimas não só dos seus familiares, amigos e colegas, como de caras bem conhecidas do público: Anna Wintour, Calvin Klein, Hillary Clinton, Karl Lagerfeld, Martha Stweart, Naomi Campbell, Jessica Chastain, entre outras tantas.

Raph Lauren criou uma marca em tudo americana que vale muitos milhões e é reconhecida em todo o mundo, mostrando uma capacidade atroz para tornar os seus sonhos realidade. O documentário estará ainda disponível na HBO NOW, HBO GO e HBO On Demand.