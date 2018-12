Catriona Gray venceu ontem o concurso Miss Universo 2018, sendo já o 4º ano em que as Filipinas conquistam este título. Após o concurso de beleza, a modelo de 24 anos, filipino-australiana conseguiu impressionar não só o júri e o público, mas também supermodelos como Tyra Banks.

O momento em que a modelo desfila com a sua "Lava Walk" está mesmo a tornar-se viral. Banks reagiu na rede social Twitter com o comentário "Pinoy power to the max!" (Poder Filipino ao máximo) ao que a própria vencedora da noite reagiu conseguindo ainda uma outra resposta por parte de Tyra, que elogiou a confiança da jovem na passerelle.

Catriona Gray brilhou até à ultima oportunidade, inclusive quando marcou presença no Bangkok’s Impact Arena, na Tailândia, com um vestido elegante desenhado pelo filipino Mak Tumang, retratanto o vulcão Mayon e decorado com lantejoulas.

O vestido que remetia na perfeição para a sua "Lava Walk" deslumbrou tudo e todos, garantindo-lhe o primeiro lugar do concurso.

And OMG back at YOU!

You did it!

And that walk and confidence?

I mean...NEXT LEVEL FIERCE!!!

TyTy approves. https://t.co/HJPAUgyZ11 — Tyra Banks (@tyrabanks) 17 de dezembro de 2018