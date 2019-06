Pensar a imprensa de Moda em Portugal

A história da moda narrada através do olhar único da jornalista e escritora Maria João Martins, em séculos de documentação impressa. Isto é o que se espera do workshop sobre a Imprensa de Moda em Portugal, que decorre a partir deste mês na Hemeroteca Municipal, em Lisboa.

Serão ao todo cinco sessões para abordar uma história que começou há quase 200 anos, unindo a moda aos acontecimentos mais importantes do País: da 1ª República nas publicações Eva e Em Voga até à estabilização da democracia e a integração de Portugal na Comunidade Económica Européia, que mudou profundamente a visão de moda e os hábitos de consumo dos portugueses.





O workshop vai ainda abordar o nascimento da indústria da moda, desde o século XIX até a Primeira Grande Guerra Mundial e temas como a revolução de costumes na era do jazz, o corpo, a democratização da intimidade e do guarda-roupa, finalizando com imprensa, moda e os desafios da internet. Ao todo serão, em revista, quase dois séculos de imprensa de moda contextualizados historicamente.

As aulas acontecem todas as quartas-feiras do mês de junho, a partir de dia 5, às 17:30h, com entrada gratuita sujeita apenas à capacidade da sala.