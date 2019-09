Os sapatos certos para cada look

Chunky Sneakers + Fato Descontraido

De aspecto rude e grosseiro, os icónicos ténis de sola imponente da década de 90, os chunky sneakers, têm vindo a ganhar terreno nas ultimas estações conquistando um lugar no pódio quando se procura conforto e atitude. Usados com um fato fluído e descontraído de calças largas, revelam a fórmula perfeita para triunfar em grande estilo.





é o movimento a seguir. Nos sapatos e especialmente nas sandálias, as formas angulares e geométricas estão em voga, seja. A ponta quadrada é a que mais se destaca pela sua fácil adaptação a qualquer modelo, e por privilegiar a harmonia e elegância do visual. Nuns saltos altos brilha ainda mais alto.Referência inegável quando se fala em, o denim mostra que a sofisticação lhe assenta na perfeição. De cintura subida e pernas largas, as calças de ganga mostram toda a sua versatilidade, sem nunca perder o sentido prático, com uns sapatos de salto alto a dar altura eà silhueta.Tornozelos ornamentados com pulseiras é mais umaque regressa mais elegante e sofisticada e, acima de tudo mais ecléctica. As pulseiras apresentam espessuras mais finas, com pendentes ou não, e vêm acompanhadas de uns sapatos rasos ou uns kitten heels.

Botins Westeern + Pernas Descobertas

Do velho oeste chega a actualização e adaptação das botas cowboy à estação quente. A altura do cano desce até ao tornozelo, as pernas despem-se de preconceitos, os vestidos ou saias esvoaçantes vestem transparências subtis e a confiança remata o look em elegância.

Botas + Calças

Singularidade é a palavra certa quando a aposta recai nos detalhes. Umas calças descontraídas, de cintura subida e preferencialmente em materiais leves e frescos, como o algodão e o linho, usadas por dentro das botas são o exemplo perfeito disso mesmo. Com o bónus de alongar a silhueta, dando a ilusão de umas pernas de sonho.



O Jogo das Botas

Ainda que inusitado, mas um óptimo indicador de ousadia e atitude, o verão passado deixava antever o triunfo das botas nesta estação. Usadas com vestidos ou calças, ou ambos, certo é que não precisam de esperar pelo inverno para dar o ar da sua graça.

A Importância dos Detalhes



Cuidar dos pés é essencial o ano inteiro, mas é no verão que a necessidade de hidratação se acentua. Máscaras esfoliantes prometem dar um novo conforto e uma nova vida aos calcanhares.

A época áurea das sandálias pede e exige unhas bem cuidadas. Com inúmeras opções de vernizes, texturas, efeitos e uma paleta cromática a perder de vista, agendar a ida a pedicure é obrigatório.

Usar meias no verão já não causa admiração. Curtas, coloridas, transparentes ou texturadas, o propósito define a escolha. Em noites mais frescas dão o toque de elegância a pernas que pedem um tom mais saudável e bronzeado.