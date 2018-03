Esta tem sido uma belle époque para Maria Miguel, a modelo portuense que pisou, ontem, uma das mais desejadas passerelles da fashion scene: a da Chanel, no Grand Palais.

Com uma estreia, no mínimo, triunfante, ao abrir o desfile Primavera/Verão 2018 da Saint Laurent, em setembro do ano passado, tornando-se a primeira portuguesa a desfilar para a marca francesa, a modelo voltou a brilhar na cidade da luz. Primeiro, naquele que passou a ser o seu segundo desfile para a Saint Laurent, no passado dia 27. Agora, ao desfilar para a Chanel ao lado de nomes como Kaia Gerber, a mais recente coqueluche da moda e filha da top model Cindy Crawford.

Maria Miguel passa assim a ser a segunda modelo portuguesa a desfilar para a maison liderada por Karl Lagerfeld, já que a estreia pertence a Daniela Hanganu, que pisou o Grand Palais em janeiro de 2015.