Os collants perfeitos segundo Julia Roberts

A marca italiana de legwear e beachwear já conta com seis anos de colaboração com Julia Roberts, ícone do Cinema. Realizada por Ago Panini, que já tinha filmado a primeira parceria em 2014, a campanha mostra Roberts a a entrar nas lojas da Calzedonia em Paris e Verona, cidade de origem do Grupo Calzedonia.

Divertida, a atriz mostra as novas tendências da estação: o padrão intemporal pied-de-poule, os collants às bolinhas com um toque geométrico e os novos modelos em caxemira mais quentes e confortáveis, ideais para enfrentar o frio com a máxima elegância.