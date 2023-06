O vestido de noiva de quase 5 mil euros de Naomi Watts

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Naomi Watts (@naomiwatts)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

, namorados de longa data, estão oficialmente casados. O par deu o nó numa cerimónia íntima, longe dos olhares dos meios de comunicação, no passado fim de semana em Nova Iorque. A notícia foi confirmada pela própria atriz através de uma publicação na sua conta do Instagram, na qual vemos os dois à frente do que parece ser o tribunal de Manhattan, de braço dado e sorridentes.Para a ocasião, a atriz de Kin Kong (2005) e de O Impossível (2012) optou por umde renda e com motivos florais, no valor de aproximadamente cinco mil euros , segundo a Vanity Fair. Para acompanhar o design romântico, descontraído e um tanto boémio, digno da estação quente que se adivinha, Naomi Watts escolheu umsimples. Maquilhagem e um penteado minimalistas completaram o look. Por sua vez, o noivo deslumbrou com um elegante fato azul-escuro.Os atores de 54 anos conheceram-se nas gravações da série Gypsy, em 2017, na qual interpretavam os papéis de marido e mulher. Antes de namorar com o ator de The Morning Show, Watts esteve casada com Liev Schreiber durante 11 anos, antes de se separarem em 2016, relação da qual nasceram dois filhos. Crudup também partilha um filho com a sua última namorada, a atriz Mary-Louise Parker.