Estamos em pleno agosto, mas já há marcas que antecipam a próxima estação como é o caso da Bershka, que acaba de revelar a nova coleção pre-fall. A coleção, mostrada numa nova campanha, assinala o retorno do estilo retro dos anos 80 e do edgy dos anos 90 aos nossos armários e propõe uma fusão destas inspirações com o estilo streetwear.

Dos chunky shoes às peças utility (com bolsos e fechos), as peças-chave desta estação ganham um carisma jovem e contemporâneo. A tendência inegável dos cintos XL, as calças paper bag ou os tops em tartan marcam as tendências desta preview para o outono, que entre o romântico e o desportivo se completa com peças como impermeáveis e bolsas de cintura transparentes.

Das calças "dad fit" às T-shirts com riscas, os casacos volumosos dos anos 90 chegam à coleção masculina em tons nylon e conferem aos looks de outono um toque sporty. Enganado está quem pensa que os acessórios são só para as mulheres, pois numa paleta de cores "pop" os chapéus, as bolsas de cintura e os gorros fazem parte das tendências para homem.