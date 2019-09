O splash! de cor da Benetton para o verão 2020

Batiam as cinco horas da tarde do dia 17 de setembro e parecia estar tudo a postos para arrancar mais uma Semana de Moda de Milão. Depois de Nova Iorque e de Londres, a cidade italiana é a paragem que se segue no lançamento das tendências para a próxima estação primavera/verão 2020. Nesta edição coube à United Colors of Benetton a honra de abrir mais uma semana recheada de desfiles em Milão.

No exterior do local do desfile já se sentia a azáfama própria destes eventos: convidados, imprensa e, como não podia deixar de ser num desfile Benetton, várias pessoas com roupas bem coloridas que se deixavam fotografar. O cenário escolhido foi a Piscina Cozzi, uma construção arquitetónica da década de 1930 com muita história. No interior, a passerelle foi desenhada em U à volta da piscina e até os bancos para os convidados respeitavam o tema. Com música no ar e os holofotes apontados à profunda piscina azul, as primeiras pessoas a entrar em cena foram sete nadadoras, com fatos de banho a formar um arco-íris, que mergulharam na piscina, nadaram até à ponta oposta e assim deram o mote para o início da apresentação.

A coleção, para mulher e para homem, assinada pelo criador Jean-Charles de Castelbajac chama-se Onda de cor, a onda das cores e teve como fontes de inspiração o mundo dos mares: mar, água e mundo da vela interpretados como uma viagem pelos portos mais característicos do Mediterrâneo, de Saint-Tropez a Hydra. Este imaginário traduziu-se numa selecção de peças de culto (mariniére, casaco assertoado, pullover, sweatshirts) com linhas simples porque a Benetton afirma que cria para um "público sem género, sem idade, cosmopolita e global", sempre com a qualidade dos materiais como aposta forte. Esta é a segunda coleção do criador marroquino/francês (veja a primeira aqui) que se tornou director artístico da marca italiana em 2018. E, embora o desfile tenha começado simples em formas e em cores (vestidos evasé, t-shirts, calças rectas), não tardou a desenvolver-se e mostrar todos os elementos que fundamentam o ADN da marca italiana.



À paleta de cores fortes tão característica da Benetton, juntaram-se alguns tons pastel (que o criador já chama de Pastel-Bajac) e que tiveram um papel igualmente importante na construção da coleção, assim como os tons poudré (também clássicos da marca) e ainda uma série diversificada de tons de azul, obtidos com tintas minerais naturais e são como uma homenagem à ganga (outro elemento chave do ADN Benetton).

Looks com blocos de cor e padrões com riscas largas e grandes flores encheram a passerelle de boa disposição. Os últimos looks do desfile foram uma homenagem a Oliviero Toscani e traduziram-se em maxi t-shirts com estampados das campanhas publicitárias que o fotógrafo assinou para a United Colors of Benetton e se tornaram icónicas. Castelbajac justificou em comunicado da marca: "Quero criar uma mostra em movimento para mostrar até aos mais novos o caráter explosivo do trabalho de Oliviero, totalmente em sintonia com o ADN da marca". Toscani pode ver a homenagem ao vivo porque estava sentado na primeira fila do desfile, junto de Luciano Benetton, um dos fundadores da marca de Treviso, que aos 84, anos não quis perder o evento.

© Jean-Charles de Castelbajac © Jean-Charles de Castelbajac © Jean-Charles de Castelbajac © Jean-Charles de Castelbajac © Jean-Charles de Castelbajac © Jean-Charles de Castelbajac © Jean-Charles de Castelbajac © Jean-Charles de Castelbajac



Ilustrações da coleção United Colors of Benetton primavera/verão 2020, por Jean-Charles de Castelbajac. O splash! de cor da Benetton para o verão 2020 - as ilustrações

As ilustrações desta coleção de Jean-Charles de Castelbajac.

Outro dos protagonistas deste desfile foi Popeye. O famoso marinheiro da banda desenhada e da animação, criado em 1929 por Elzie Crisler Segar, esteve presente em estampados e assumiu o papel de embaixador ecológico do desfile. E além dos chapéus de marinheiro que alguns modelos usaram, e dos estampados com âncoras, também Olivia Palito marcou presença. Voltamos a referir o tema da água e dos oceanos para explicar que a personagem é como um defensor do meio aquático e a abordagem desta estação ao tema da ecologia e da sustentabilidade, tão importantes para a Benetton. Os laboratórios de pesquisa e investigação da marca têm trabalhado nesta área a desenvolver produtos feitos a partir de materiais ecológicos e têm resultados como as gabardinas de papel e de materiais reciclados.

Jean-Charles de Castelbajac (Casablanca, 1949) nunca teve medo da cor – em 1997 desenhou as vestes litúrgicas para o Papa e 500 membros do clérigo com um arco-íris vertical de cinco cores, a propósito das Jornadas Mundiais da Junventude, em Paris – e muito menos dos bonecos das cultura popular – nem precisamos ir à década de 1990, basta recordar Lady Gaga com um casaco feito de peluches do sapo Cocas nos MTV Video Music Awards, em 2010 – começou há muito tempo a passar mensagens sociais, culturais e humor com os seus desfiles, assim como a aventurar-se por materiais menos óbvios nas suas criações. A irreverência sem medos ajudou Castelbajac a construir uma carreira sólida e respeitada. Desenhou a aprimeira coleção de mulher em 1968, mas só 10 anos mais tarde fundou a própria marca – Maison Jean-Charles de Castelbajac –e em 2016 abandonou o projeto. Em 2018 foi nomeado director artístico das colecções de mulher e de homem da United Colors of Benetton e esta união parece não só perfeita, como destinada a acontecer.

Em comunicado, o criador sugeriu que a ideia deste desfile primavera/verão 2020 seria "vamos mergulhar com a Benetton na semana de moda, recordando os últimos momentos do verão, à la piscine". E, com o calor que se fazia sentir na cidade, terá deixado muitos convidados com vontade de dar um antecipado mergulho na próxima estação.