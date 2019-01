Depois das nove horas da noite já a cidade de Madrid estava mergulhada na noite profunda e num frio invernoso que não deteve os fãs de moda. Dentro do Palácio Cibeles (na Praça Cibeles, bem no coração da capital espanhola), na noite de sábado, 26 de Janeiro, assentava sobre a passerelle um enorme sol dourado, que irradiava luz e reflexos, e compunha o cenário entre um fundo árido e umas dunas em tons quentes. A decoração dava o mote ao desfile que se preparava nos bastidores: Solar, New Minimalism is Summer Luxury. A coleção primavera/verão 2019 da Pedro del Hierro reuniu as propostas para mulher e homem desta marca e as apostas fortes foram a descontração e a elegância. As silhuetas com linhas amplas e os tecidos leves proporcionaram looks com movimento e leveza. A cor assumiu um papel protagonista nesta coleção. Dominaram os tons nudes e quentes, mas houve também looks com pinceladas de azul e cores profundas para a noite.

Esta é a terceira apresentação consecutiva da Pedro del Hierro na Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). Em fevereiro de 2017 a marca voltou a desfilar a sua coleção na semana de moda de Madrid depois de 16 anos de ausência. Pedro del Hierro (1948-2015) fundou a etiqueta em 1974 e foi o mais jovem criador a integrar, aos 28 anos de idade, a Câmara de Alta Costura espanhola em 1976, hoje já extinta. Atualmente, a marca está presente em mais de 40 países e tem Nacho Aguayo como director criativo da coleção de mulher, desde maio de 2016, e Álex Miralles como diretor criativo da coleção de homem, desde novembro de 2017. A história da carreira de Aguayo cruza-se com a do próprio grupo Cortefiel, ao qual a Pedro del Hierro pertence. Depois de trabalhar na Springfield (marca que também pertence ao mesmo grupo) o criador saiu em 2006 e trabalhou entre Espanha e os Estados Unidos, passando por marcas como Felipe Varela, Loewe e Badgley Mischka. Voltou à Cortefiel e foi diretor criativo da linha CH Carolina Herrera. Em 2016, foi chamado para o cargo que assume hoje.

O desfile para a próxima estação quente contou com os modelos Blanca Padilla e Marc Vanderloo como convidados especiais da passerelle e uma série de celebridades na primeira fila, entre elas Isabel Preysler, Eugenia Silve e Jon Kortajarena.