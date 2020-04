O que as princesas usam: ganga

As primeiras calças de ganga para mulher datam de 1934 e têm assinatura de Levi Strauss. Desde então não saíram de moda e têm lugar cativo em todas as estações, e na galeria de peças clássicas e obrigatórias que todas as mulheres devem ter no seu armário. As calças de ganga até podem ter nascido como roupa de trabalho, mas rapidamente se tornaram objeto de desejo. Talvez seja a mistura de fios tingidos com a planta indigo e a textura única que lhes dá o carisma de se darem bem com qualquer cor, padrão e textura.

Tão clássicos como as calças são também os blusões de ganga. Mas é impossível não referir as camisas e as versões mais femininas, em vestidos e saias. Em meados do século XX, as divas de Hollywood renderam-se à ganga e ajudaram a popularizá-la, tanto nos ecrãs como na vida privada. Aqui a nossa inspiração é a realeza. Princesas, rainhas e duquesas usam peças de ganga não apenas em momentos descontraídos, como também em eventos com alguma formalidade. Inspiramo-nos em alguns dos seus looks para dar as boas-vindas à primavera que se aproxima.