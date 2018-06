Em 1954, a Longines desenvolveu o primeiro relógio de quartzo, que estabeleceu recordes de precisão no Observatório de Neuchâtel, e assim começou a história da marca suíça com este mineral. Em 1969, surgiu o primeiro relógio de pulso com movimento quartzo, o Ultra-Quartz, e em 1984, foi criado o primeiro Conquest V.H.P., que estabeleceu o recorde de precisão da altura.

64 anos depois da primeira inovação, a Longines volta a marcar a história – a sua e a do mundo da relojoaria e precisão – ao criar o novo Conquest V.H.P. (Very High Precision), que se destaca pelo elevado grau de precisão num relógio analógico (de cerca de cinco segundos por ano), bem como pela habilidade de reiniciar os ponteiros após impacto ou exposição a um campo magnético.

Em azul, carbono, prateado ou preto, o Conquest V.H.P. está disponível nas versões três ponteiros/calendário ou cronógrafo. Este último exibe as horas, minutos e segundos, um contador de 30 minutos às 3 horas, um contador de 12 horas às 9 horas e um contador de 60 segundos no centro.