Linhas clássicas e o contraste do contemporâneo com materiais intemporais fundem-se nas oito novas propostas de relógios com perfis elegantes e reflexos brilhantes da Swatch. A nova gama Skin Irony é a primeira versão metálica da linha de relógios mais finos da marca, com apenas 5,8 mm de espessura.

As peças apresentam materiais como aço escovado e polido e também metais vintage, pele e silicone. Já os traços são marcadamente minimalistas, num resultado que comprova que é possível ser clássico e futurista ao mesmo tempo. E este é mesmo o mote da campanha.

"O que se tentou agarrar foi no que é o clássico e como pode-se tornar um clássico futurista", explicou Tiago Melo, diretor de Marketing & Vendas da Swatch Portugal, durante a apresentação da nova coleção no Village Underground, em Lisboa. O ambiente descontraído casou com a atitude provocativa da marca, que levou estátuas humanas, em alusão às estátuas gregas, para apresentarem os relógios no pulso.

"Estamos numa onda de tendência muito minimalista, muito chique, de relógios puros, em que as pessoas procuram no relógio mais um acessório do que algo que propriamente dê horas e é nesse segmento que estamos a lançar esta coleção. Portanto, são relógios que funcionam perfeitamente como acessório quer para homem quer para mulher e como têm traços bastante clean, bastante simples e minimalistas ajudam a que as pessoas se sintam bem. Por outro lado, são relógios muito finos, portanto são leves, não pesam no pulso e isso também traz um conforto muito grande e digamos que esta combinação faz com que seja o que nós chamamos um acessório ideal para afirmação de estilo de uma pessoa", complementa Tiago.

Os valores dos relógios vão de €135 a €175. "A história da Swatch é precisamente esta. É o primeiro relógio acessível no mercado que existiu no tempo e queremos continuar a ser esta opção. A opção mais na moda, mas também a mais acessível e que faz esta combinação", conclui Tiago Melo.