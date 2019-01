Os tempos mudaram e Olivier Rousteing definitivamente quis escrever um novo capítulo na história da Balmain. O designer quis transportar a sua manifestação atual de beleza para a coleção e escolheu as pérolas para desempenhar o papel principal.

Numa preview antes do desfile, o designer admitiu que "a Balmain é conhecida pela sua sensualidade e glamour" e acrescentou que "o arquivo da maison foi essencial para mim". Na passerelle desfilaram peças com cortes amplificados, formas de tecido esculturais e com volumes exagerados, sempre com o preto e o branco como cores dominantes. As opiniões dividiram-se, falando-se sobretudo nalguma falta de maturidade da parte de Rousteing.

