O Natal da Bimba y Lola é muito original

Como fazer uma campanha de natal original? Realizado por Eduardo Casanova, o novo vídeo da Bimba y Lola para a época festiva é uma mistura de "fashion film" com uma espécie de televenda vintage. Protagonizado por Ana Polvorosa, que faz o papel de Fiona, o conselho é comer carne de unicórnio, um dos estampados-chave da coleção da marca para este inverno. Estranho? Muito, mas isso não quer dizer que não chame a atenção.

Dominada por tons pastel, uma estética kitsch e com um toque de fantasia típico das criações de Casanova, a campanha divide-se em dois episódios, o primeiro mais dedicado às peças de roupa da marca e o segundo mais focado nos acessórios.

A campanha contou com a colaboração da produtora de vídeos Canada, com quem também trabalham artistas conhecidos como Rosalía, C Tangana e Bad Gyal.