Nesta época festiva, não há nada melhor do que surpreender aqueles de quem mais gostamos. A Kiabi decidiu, por isso, aliar-se à Disney para desenhar uma coleção de roupa muito especial.

A linha inspirada-se nas emblemáticas personagens de desenhos animados Mickey e Minnie Mouse e conta com camisolas natalícias e vários pijamas confortáveis. As peças, que são ideais para a época natalícia, já se encontram disponíveis no site da marca e nas lojas físicas.

A marca lança ainda um desafio natalício: basta visitar o site da Kiabi até 25 de dezembro, preencher um formulário de participação e jogar, sem qualquer obrigatoriedade de compra e sem sorteio, para a possibilidade de ganhar um saco de brinquedos Disney no valor de €100