O fato da Mango mais procurado do momento

As coleções para a primavera deste ano têm-nos conquistado pela energia descontraída, mas ao mesmo tempo elegante, entre referências a outras décadas e várias reinvenções de clássicos. A Mango não foi exceção e apresentou um fato que é a definição do 'chique parisiense' - mas a um preço acessível.

As peças de padrão quadriculado vieram recordar a energia dos anos 80, como acontece com este blazer e minissaia com cinto, usado e publicado no Instagram de várias influenciadoras e celebridades. Com um design bem estruturado, o coordenado pode ser usado separadamente, consoante a ocasião.

À venda no site e loja da Mango, entre os €29,99 e €89,99.