O elogio do preto no desfile de alta-costura da Dior em Paris

"Eu podia escrever um livro sobre preto", constatou Christian Dior em 1954, no seu livro Pequeno Diciona´rio da Moda. Sessenta e cinco anos depois, a nova coleção da marca faz isso mesmo, cortesia da diretora criativa da maison, Maria Grazia Chiuri que recorda este ligação do criador francês à elegância intemporal do preto.

As propostas de alta-costura da maison são, assim dominadas por esta cor, trabalhada em vestidos recheados de volumes e texturas. Combinações que vão desde o chenille nos casacos ao veludo misturado com seda em silhuetas sempre femininas.