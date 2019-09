Inês Castel-Branco está nomeada para um Globos de Ouro pelo seu papel de protagonista no filme Snu, que conta a história de amor entre Snu Abecassis e Francisco Sá Carneiro. Antes da cerimónia, neste domingo, 29 de setembro, a atriz esteve com a Máxima e partilhou o seu look em exclusivo.

O vestido longo com lantejoulas pretas – que acompanha um capuz e luvas – foi criado por Luís Carvalho. "Eu pensei no que gostava de fazer este ano para a Inês e fiz-lhe uma proposta que ela aceitou de imediato, e fomos trabalhando a partir daí", explicou-nos o designer de moda português, completando que através das várias provas foram vendo o que funcionava melhor na atriz. "Ela até fez algumas sugestões de pequenas alterações que fizemos no vestido e nós facilmente nos entendemos para chegar à conclusão final." O vestido de Inês é uma preview da nova coleção de Luís Carvalho, já que foi inspirado pelo trabalho que o designer acaba de apresentou em Paris, durante a semana de moda, e que mostrará em outubro na passerelle da ModaLisboa, com referências aos anos 1920.

Fashion Film O drama de Inês Castel-Branco

Vídeo Daniel Pousada

Edição Adrian Negura e Daniel Pousada

Fotografia Bruno Colaco

Produção Mara Oliveira, Elite Lisbon

Vestido e luvas Luís Carvalho

Maquilhagem Tom Perdigão

Cabelo Helena Vaz Pereira

Agradecimento Pestana Palace Lisboa